В Украине могут вырасти тарифы на коммуналку: когда и почему

Правительство Украины пересмотрит тарифы на коммунальные услуги после отопительного сезона. Повысить цены могут, чтобы увеличить зарплаты энергетикам, которые отстраивают энергосистему, а также проводить аварийные восстановительные работы.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона.

По его словам, в правительстве разрабатывается программа, которая будет заниматься вопросом тарифов и определит, как стабилизировать рынок и вернуться к повышению тарифов. Но это уже после окончания отопительного сезона.

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"Мы с вами должны учесть, что в энергетике работает большое количество людей и они тоже живут в этой стране и нуждаются в соответствующей компенсации за свой труд. И это нужно хотя бы для того, чтобы оперативные бригады могли выезжать на места и делать ремонты, чтобы закупался необходим аварийный запас, потому что все эти расходы тоже выросли", – пояснил глава НКРЭКУ.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение действия военного положения и шести месяцев после его прекращения.

Как сообщалось, накопившиеся в военное время долги за коммуналку планируют рассрочить или списать. Именно такое решение готовится народными депутатами. Решение о списании или реструктуризации долгов планируется ввести посредством изменений в законодательство.

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