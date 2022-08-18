Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів на тепло

Тарифи на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього не зростатимуть.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ повернуто з підписом президента 18 серпня.

Також закон передбачає, що протягом зазначеного періоду ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

При цьому постачальникам природного газу забороняється примушувати споживачів оплачувати заборгованості (у тому числі включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю цієї заборгованості тощо).

"Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. Президент України підписав надважливі закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону 2022/23 років", – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністр наголосив, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України.

Нагадаємо, що Канада надасть Україні 450 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону.

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