Курс валют в Украине 31 января: сколько стоят доллар и евро

В то время как доллар по официальному курсу сохраняется на уровне 36,56 грн, евро "скачет" в цене.

Сегодня, 31 января, в Украине сохраняется официальный курс доллара, установленный 21 июля 2022 на уровне 36,56 грн.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро - 39,87 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 8,47 (+3 коп.)

В обменниках доллар продают преимущественно по 40,40 грн. Покупают за 40,30 грн. За евро в обменниках предлагают преимущественно 43,45 грн. Продают за 43,60 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" - 39,70 грн - 40,20 грн.

"Ощадбанк" - 40,20 грн - 40,85 грн.

"Райффайзен Банк" - 39,90 грн - 40,55 грн.

Пумб – 40.00 грн – 41.00 грн.

"Укрэксимбанк" - 40,10 грн - 40,60 грн.

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,45 грн – 43,45 грн.

"Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн.

"Укрэксимбанк" - 43,00 грн - 43,80 грн.

"Райффайзен" – 43,00 грн – 43,80 грн.

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.

Курс злотого в банках

"Приватбанк" - 8,41 грн - 9,26 грн,

"Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,

"Укрэксимбанк" - 8,80 грн - 9,30 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

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