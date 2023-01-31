Курс валют в Украине 31 января: сколько стоят доллар и евро

В то время как доллар по официальному курсу сохраняется на уровне 36,56 грн, евро "скачет" в цене.
Сегодня, 31 января, в Украине сохраняется официальный курс доллара, установленный 21 июля 2022 на уровне 36,56 грн.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Официальный курс валют НБУ
Курс доллара
1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
Курс евро
1 евро - 39,87 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 8,47 (+3 коп.)
В обменниках доллар продают преимущественно по 40,40 грн. Покупают за 40,30 грн. За евро в обменниках предлагают преимущественно 43,45 грн. Продают за 43,60 грн.
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" - 39,70 грн - 40,20 грн.
- "Ощадбанк" - 40,20 грн - 40,85 грн.
- "Райффайзен Банк" - 39,90 грн - 40,55 грн.
- Пумб – 40.00 грн – 41.00 грн.
- "Укрэксимбанк" - 40,10 грн - 40,60 грн.
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,45 грн – 43,45 грн.
- "Ощадбанк" - 42,60 грн - 43,65 грн.
- "Укрэксимбанк" - 43,00 грн - 43,80 грн.
- "Райффайзен" – 43,00 грн – 43,80 грн.
- ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.
Курс злотого в банках
- "Приватбанк" - 8,41 грн - 9,26 грн,
- "Ощадбанк" - 8,35 грн - 9,15 грн,
- "Укрэксимбанк" - 8,80 грн - 9,30 грн,
- "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.
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