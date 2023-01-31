Пенсионер превозносил Путина и армию РФ: как его наказали

Мужчина распространял в соцсети материалы, оправдывавшие нападение на Украину.

В Полтаве осудили пенсионера, который в запрещенной соцсети "Одноклассники" превозносил президента РФ Владимира Путина и российские войска, воюющие против Украины.

За это мужчине назначили 5 лет лишения свободы и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Соответствующий приговор вынес Октябрьский районный суд Полтавы, пишет издание "ЗМІСТ".

Как говорится в приговоре суда, 4 июня обвиняемый распространил со своей страницы в "Одноклассиниках" сообщения:

"Своей страной Россией! Президентом РФ В.В. Путиным! Российским народом! Армией РФ и флотом!"; "Орлы мух не замечают. Поэтому наш ВВП (Путин – Ред.) игнорирует бред всей либшизы. Ему некогда. Он из России строит великую русь!".

Как установила экспертиза, эти сообщения мужчины превозносят президента страны-агрессорки России и верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Таким образом, автор намеренно распространил материалы, оправдывающие нападение на Украину.

Позже в июле и августе пенсионер продолжал распространять сообщения о "великой руси".

Остановить его активность в социальных сетях удалось правоохранителям.

Так, 18 января между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности. Адвокат пенсионера подал ходатайство об освобождении обвиняемого от уплаты процессуальных расходов. Мол, у обвиняемого нет других доходов, кроме пенсии, а также болезнь Паркинсона, которая требует значительных средств на лечение.

Так пенсионеру вынесли наказание – 5 лет лишения свободы и освободили его от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Напомним, СБУ в Тернопольской области разоблачила предателя. Коллаборант работал на российские прессслужбы, в частности готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины.

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