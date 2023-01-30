Готовил удары по подстанциям на западе Украины: СБУ разоблачила агента ФСБ

Служба безопасности Украины в Тернопольской области разоблачила предателя. Коллаборант работал на российские прессслужбы, в частности готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отметили правоохранители, задержанный собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы в западных регионах страны.

"Прежде всего его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций. Полученные сведения он планировал передать врагу для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам энергетики. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, предателем оказался житель Кременчугского района. Его разоблачили при попытке передачи оккупантам разведданных с телефона.

"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети. Для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты", — сообщают в СБУ.

СБУ установила, что преступник поддерживал связь с ФСБ через специально созданный Телеграмм-канал.

При обыске у злоумышленника изъят телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Следователи ему поставлены в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, суд Полтавы 30 января покинул городского голову Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о размещении подразделений ВСУ, без меры пресечения.