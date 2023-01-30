Готував удари по підстанціях на заході України: СБУ викрила агента ФСБ

Служба безпеки України на Тернопільщині викрила зрадника. Колаборант працював на російські пресслужби, зокрема, готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Як зазначили правоохоронці, затриманий збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи у західних регіонах країни.

"Передусім, його цікавили локації та технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогові для підготовки та проведення серії ракетних ударів по українських об'єктах енергетики. Втім, співробітники СБУ завадили цим планам", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременчуцького району. Його викрили при спробі передачі окупантам розвідданих з телефону.

"У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднив через соцмережі. Для виконання ворожих завдань агент об'їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб'єктів і фіксував їх координати", - повідомляють у СБУ.

СБУ встановила, що злочинець підримував зв'язок із ФСБ через спеціально створений Телеграм-канал.

Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон на місці злочину розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Слідчі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинене за умов воєнного стану).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, суд Полтави 30 січня залишив міського голову Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ, без запобіжного заходу.