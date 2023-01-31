Зима 2023: рекомендації астрологині на 1-2 лютого

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у середу та четвер.

Про те, на що цими днями варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

1 і 2 лютого є антиподами одне одному, при цьому один день начебто випливатиме з іншого. 1 лютого Місяць "включить" Марс у знаку Близнят, і це означає, що всім — а насамперед мутабельним знакам ( Близнятам, Діві, Стрільцю і Рибам ) — потрібно пам'ятати про те, що зі словами треба звертатися вкрай обережно. Не подумавши над тим, що говориш, можна зіпсувати стосунки з людьми – близькими та колегами – на довгий час, а можливо, і назавжди: трапляються образи, які не забуваються навіть за наявності щирого каяття та вибачень.

На щастя, вже 2 лютого Місяць переходить на знак Раку і починає формувати підтримуючий трін – аспект 120 градусів (1/3 кола) – до Венери у знаку Риб. Люди стануть спокійнішими і водночас чутливими, вразливими та вразливими. Вони почнуть згладжувати конфлікти, обминати гострі кути, дбати про близьких – насамперед членів сім'ї та друзів. Помилки, зроблені 1 лютого, вдасться виправити протягом наступної доби.

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