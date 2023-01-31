Для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків – Повітряні сили

Там наголосили, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час.

Для захисту неба Україна потребує заміни застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16 у кількості до 200 бортів. Наразі авіаційне угруповання окупантів у п'ять-шість разів перевершує українську авіацію за кількістю бойових машин.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише "Українська правда".

Він також зазначив, що авіаційне угруповання ворога зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територіях України.

"Необхідно створити до 5 бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається...Зрозуміло, що ми не зможемо отримати все й відразу, але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак – це вимога часу. На нинішній час найбільшим вірогідним кандидатом на заміщення старих радянських літаків є саме F-16, бо на це є певні об’єктивні причини. І це не одноосібне рішення, ведуться постійні консультації із партнерами", - пояснив він.

Ігнат також підкреслив, що Україні не нададуть все й одразу, очевидно, спершу це буде декілька авіаційних підрозділів – ескадрилей.

"Спершу потрібно підготувати льотний склад, авіаційних інженерів та аеродромну інфраструктуру до подальшого переозброєння на нові зразки техніки та супутнього обладнання. Далі – формування авіаційних бригад – до п’яти, кожна з них може включати до 3 ескадрилей. Така держава, як Україна, одна із найбільших у Європі, потребує саме такої кількості літаків, і це вже буде повне переозброєння і заміщення старої радянської техніки", - говорить речник Повітряних сил.

За словами Ігната, Повітряні сили України налічують 11 бригад (1– навчальна, 3 – транспортні, одна – штурмова, одна – бомбардувальна і 5 – винищувальних). Найновіший літак (Су-27) Повітряні сили отримали на озброєння 1991 року.

За словами Ігната, літак F-16 має широкий спектр засобів ураження: може завдавати ударів як по наземних цілях (склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, укріпрайони, бронетехніка противника), так і вражати усі види аеродинамічних цілей (ракети, літаки, гелікоптери і дрони-камікадзе).

Поставки винищувачів F-16 Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16.

Аналітики підрахували, що "закрити небо" над Україною винищувачами F-16 стане майже у $30 млрд.

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що це рішення підтримає НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтримує передавання Україні сучасних винищувачів. Проте він назвав умови – "недопущення ескалації" та "якщо це не послабить французьку армію".

Як пишуть ЗМІ, міністр оборони Олексій Резніков 31 січня прямує до Парижа, де, швидше за все, говоритиме про винищувачі F-16 для України.

Проте президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що Америка не передаватиме Україні літаки F-16.

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