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Байден заявив, що США не передаватимуть Україні літаки F-16

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Байден заявив, що США не передаватимуть Україні літаки F-16

Фото: twitter.com

Байден коротко прокоментував передавання літаків Україні.

Президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив, що США не передаватимуть Україні літаки

Про це пише AFP. 

Журналісти запитали американського президента, чи планують США передати Україні винищувачі четвертого покоління, на це Байден відповів негативно. 

"Байден каже "ні" відправці США винищувачів F-16 в Україну", - повідомляє преса.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш в Twitter розповів подробиці заяви Байдена. Він зазначив, що американського лідера запитали про літаки для України, коли він виходив із гелікоптера. 

"На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні". Важливо для контексту: Джо Байден виходив з гелікоптера, коротко підійшов до преси і особливо не уточнював свою відповідь. Раніше в Білому домі казали, що не виключають жодних поставок озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16. Спробуємо отримати детальніші розʼяснення", - пояснив журналіст. 

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон допустив, що його країна може передати Україні сучасні винищувачі. 

Над цим також думають і в Польщі. Там готові це зробити за умов співпраці з іншими членами НАТО, як це було у випадку зі західними танками. 

Німецький канцлер Олаф Шольц також заявив, що поки його держава не передаватиме ЗСУ сучасні винищувачі.

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Дата публікації
Перегляди
1417
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