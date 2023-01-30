Байден заявил, что США не будут передавать Украине самолеты F-16

Президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что США не будут передавать Украине самолеты.

Об этом пишет AFP.

Журналисты спросили у американского президента, планируют ли США передать Украине истребители четвертого поколения, на это Байден ответил отрицательно.

"Байден говорит "нет" отправке США истребителей F-16 в Украину", — сообщает пресса.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в Twitter рассказал подробности заявления Байдена. Он отметил, что американского лидера спросили о самолетах для Украины, когда он выходил из вертолета.

"На вопрос нашей журналистки Юли Ярмоленко предоставит ли США Украине истребители F-16, Джо Байден ответил "нет". Важно для контекста: Джо Байден выходил из вертолета, коротко подошел к прессе и особо не уточнял свой ответ. Раньше в Белом доме говорили, что не исключают никаких поставок вооружений для Украины, в том числе истребителей F-16. Попробуем получить более подробные разъяснения", - пояснил журналист.

Важливо для контексту: Джо Байден виходив з гелікоптера, оротко підійшов до преси і особливо не уточнював свою відповідь. Раніше в Білому домі казали, що не виключають жодних поставок озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16. Спробуємо отримати детальніші розʼяснення. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 30, 2023

Напомним, ранее президент Франции Макрон допустил, что его страна может передать Украине современные истребители.

Над этим также думают и в Польше. Там готовы это сделать при сотрудничестве с другими членами НАТО, как это было в случае с западными танками.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также заявил, что пока его государство не будет передавать ВСУ современные истребители.

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