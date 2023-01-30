Польща може передати Україні винищувачі F-16, проте є умова – Моравецький

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що це рішення підтримає НАТО. Ці літаки допоможуть ЗСУ відбивати можливий наступ Росії.

Про це на пресконференції 30 січня заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", – сказав прем’єр Польщі.

Винищувачі F-16 для України

Днями речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16. Він також зазначив, що Україні необхідно оновити увесь свій радянських літаків на американські винищувачі F-16 і створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад для ефективного захисту від російського агресора.

20 січня голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найближчими тижнями матиме переговори з партнерами щодо винищувачів для України.

Аналітики також підрахували, що "закрити небо" над Україною винищувачами F-16 стане майже у $30 млрд.

Читайте також: