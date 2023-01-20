Нідерланди можуть передати Україні винищувачі F-16, але є умова

У Нідерландах повідомили, за яких умов зможуть розглянути надання Україні винищувачів F-16.

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде відповідний запит.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, інформує NL Times.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Гукстра.

Також міністр додав, що на постачання звичайного обладнання "табу немає".

Як пишуть ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер, 19 січня.

Зазначимо, літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління. Попри досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям. Більш детально про F-16 читайте тут.

Нагадаємо, Україна отримає від Нідерландів одну батерею ПРО Patriot, яка вважається найкращим ЗРК у світі.

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