Нідерланди можуть передати Україні винищувачі F-16, але є умова

У Нідерландах повідомили, за яких умов зможуть розглянути надання Україні винищувачів F-16.
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде відповідний запит.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, інформує NL Times.
"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Гукстра.
Також міністр додав, що на постачання звичайного обладнання "табу немає".
Як пишуть ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер, 19 січня.
Зазначимо, літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління. Попри досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям. Більш детально про F-16 читайте тут.
Нагадаємо, Україна отримає від Нідерландів одну батерею ПРО Patriot, яка вважається найкращим ЗРК у світі.
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