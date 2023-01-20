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Під Києвом палає церква: що відомо

Під Києвом палає церква: що відомо

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1809
Час на прочитання
1 хв
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Під Києвом палає церква: що відомо

Скриншот / Відео з відкритих джерел

На місці працюють рятувальники.

Під Києвом загорілась церква. До гасіння масштабної пожежі вже долучились рятувальники.

Як розповіли сайту ТСН.ua в пресслужбі ДСНС Київської області, спалахнула церква в Гнідині, Бориспільського району.

"Триває ліквідація пожежі. На місці працюють рятувальники. Вогонь охопив площу в 375 квадратних метрів. Поки у нас немає інформації про постраждалих", - розповіла нам Вікторія Рубан, спікер ДСНС Київської області.

Нагадаємо, проти скандального митрополита УПЦ МП Павла, якого у Мережі називають Паша "Мерседес", відкрили кримінальне провадження. Образи Павла на адресу очільника ПЦУ митрополита Епіфанія та почесного патріарха Філарета розпалюють релігійну ворожнечу.

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