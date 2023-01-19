Проти скандального митрополита УПЦ МП Павла відкрили провадження – нардеп

В Офісі генпрокурора вказали, що образи Павла на адресу очільника ПЦУ митрополита Епіфанія та почесного патріарха Філарета розпалюють релігійну ворожнечу.

В Україні відкрили кримінальне провадження проти скандального митрополита УПЦ МП Павла, якого у Мережі називають Паша "Мерседес".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Нардеп обурили слова митрополита Павла, сказані під час різдвяної проповіді.

"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет (почесний патріарх Філарет), самосвят – Епіфаній (глава ПЦУ митрополит Епіфаній. – Ред.). Мені кажуть пом'янути (за богослужінням, таким чином визнавши зверхність ПЦУ. – Ред.) Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета", – сказав тоді Павло.

Юрчишин вважає, що такими заявами скандальний намісник монятиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі сіє розбрат серед вірян, тому направив звернення до Офісу генпрокурора.

Фото: Ярослав Юрчишин (Facebook)

В Офісі генпрокурора відповіли, що ці висловлювання "спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті між вірними УПЦ МП та ПЦУ, шляхом приниження ПЦУ порівняно з УПЦ МП і вживання щодо ПЦУ та її священнослужителів образливих найменувань".

Нагадаємо, що на Різдво за Юліанським календарем, 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння вперше звершував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Сьогодні, 19 січня, на Водохреще, митрополит Епіфаній вдруге відслужив літургію у Києво-Печерській лаврі.

УПЦ МП 31 грудня 2022-го провела останню службу у Верхній лаврі. Тоді Павло пригрозив, що "коли настане час", УПЦ МП запитає про відповідь. На Різдво він традиційно для себе проклинав журналістів під стінами Лаври.

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