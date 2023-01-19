Містична погода в Києві: райдуга, туман та тепло на Водохреще

Незвичному для січня теплу дивуються навіть науковці.
Аномально тепла погода продовжує дивувати киян. Сьогодні зранку мешканці столиці помітили райдугу, що дуже рідкісне явище для січня, а після цього місто накрив густий туман. Все це на день свята Водохреще, що справді виглядає досить містично.
В Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського теж дивуються незвичним погодним явищам на Хрещення.
"В Києві ми фіксуємо аномально теплу погоду. Вчора, наприклад, було зафіксовано нові температурні рекорди, вони, скоріш за все, будуть і сьогодні. В Києві добова температура повітря зараз відповідає початку квітня. Це дуже несподівано для січня місяця, особливо на Хрещення, оскільки саме цього дня у нас бували , хоч невеликі, але морози, які змінювались потеплінням. А от зараз у нас аномально тепле Водохреще. Щодо райдуга в січні, то це взагалі феноменальне явище", - розповіла сайту ТСН.ua Олена Доніч, керівниця відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Нагадаємо, в Києві помітили незвичне явище – на одному з стадіонів в центрі міста зібралися сотні ворон. Птахи просто "захопили" стадіон НТК ім. Баннікова, що поблизу НСК "Олімпійський".
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