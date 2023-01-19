Містична погода в Києві: райдуга, туман та тепло на Водохреще

Аномально тепла погода продовжує дивувати киян. Сьогодні зранку мешканці столиці помітили райдугу, що дуже рідкісне явище для січня, а після цього місто накрив густий туман. Все це на день свята Водохреще, що справді виглядає досить містично.

В Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського теж дивуються незвичним погодним явищам на Хрещення.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

"В Києві ми фіксуємо аномально теплу погоду. Вчора, наприклад, було зафіксовано нові температурні рекорди, вони, скоріш за все, будуть і сьогодні. В Києві добова температура повітря зараз відповідає початку квітня. Це дуже несподівано для січня місяця, особливо на Хрещення, оскільки саме цього дня у нас бували , хоч невеликі, але морози, які змінювались потеплінням. А от зараз у нас аномально тепле Водохреще. Щодо райдуга в січні, то це взагалі феноменальне явище", - розповіла сайту ТСН.ua Олена Доніч, керівниця відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Фото з відкритих джерел

Фото: КП "Керуюча компанія Дарницького району м. Києва"

Нагадаємо, в Києві помітили незвичне явище – на одному з стадіонів в центрі міста зібралися сотні ворон. Птахи просто "захопили" стадіон НТК ім. Баннікова, що поблизу НСК "Олімпійський".

Чому людський організм реагує на зміну погоди і що робити під час падіння тиску – Мар’яна Селюк

Читайте також: