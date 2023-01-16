В Києві сотні ворон "захопили" стадіон: що це означає

В Києві помітили незвичне явище – на одному з стадіонів в центрі міста зібралися сотні ворон. Птахи просто "захопили" стадіон ФК "Динамо" що поблизу НСК "Олімпійський".

Мешканці столиці по-різному реагують на пташине зібрання. Хтось сміється і каже, що птахи хочуть зіграти в м’яча, а його немає. Інші бачать у тому поганий знак, мовляв, птахи налякані ракетними обстрілами.

Сайт ТСН.ua запитав у фахівців про незвичне зібрання птахів.

скриншот з відео / "Киев Іnfo", Telegram

В Київському зоопарку нас запевнили, що ворони просто шукають їжу. Це ніяк не пов’язано з війною чи ракетними обстрілами.

"Це абсолютно нормальне явище – ворони прилетіли на стадіон аби знайти їжу. Це звичайний обід для них. На футбольному полі обов’язково є якась живність, яка залишилась в траві з осені – комахи, тощо. Ось вони і шукають їжу в траві під снігом. Ворони часто мігрують містом та шукають для себе кормові зони. Це можуть бути звичайні поля та сміттєві звалища. Це звичне для них явище. Вони інколи прилітають і на територію зоопарку в пошуках їжі", – розповів сайту ТСН.ua гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Нагадаємо, у Києві помітили незвичного птаха – білу ворону. Вона ходила неподалік пляжу в Оболонському районі столиці. У Київському зоопарку пояснили, чому ворона сіро-біла.

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