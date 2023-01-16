В Киеве сотни ворон "захватили" стадион: что это значит

В Киеве заметили необычное явление – на одном из стадионов в центре города собрались сотни ворон. Птицы просто "захватили" стадион ФК "Динамо" близ НСК "Олимпийский".

Жители столицы по-разному реагируют на птичье собрание. Кто-то смеется и говорит, что птицы хотят сыграть в мяч, а его нет. Другие видят в этом плохой знак, мол, птицы напуганы ракетными обстрелами.

Сайт ТСН.ua спросил у специалистов о необычном собрании птиц.

скриншот с видео/"Киев Info", Telegram

В Киевском зоопарке нас заверили, что вороны просто ищут еду. Это никак не связано с войной или ракетными обстрелами.

"Это абсолютно нормальное явление – вороны прилетели на стадион, чтобы найти еду. Это обычный обед для них. На футбольном поле обязательно есть какая-то живность, оставшаяся в траве с осени – насекомые и т.д. Вот они и ищут еду в траве под снегом. Вороны часто мигрируют по городу и ищут для себя кормовые зоны. Это могут быть обычные поля и мусорные свалки. Это привычное для них явление. Они иногда прилетают и на территорию зоопарка в поисках пищи", — рассказал сайту ТСН.ua гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин. .

Напомним, в Киеве заметили необычную птицу – белую ворону. Она ходила недалеко от пляжа в Оболонском районе столицы. В Киевском зоопарке объяснили, почему ворона серо-белая.

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