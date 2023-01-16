В Киеве вспыхнул сильный пожар: горит ресторан (видео)

У метро Позняки улицу затянуло дымом. Горит пристройка в кафе.

В Киеве вспыхнул сильный пожар. Недалеко от станции метро "Позняки" в небо поднялся столб дыма. В социальных сетях пишут, что вспыхнул генератор возле ресторана.

В ГСЧС Киева нам подтвердили информацию о пожаре.

"По улице Гришко, 10 горит одноэтажная металлическая пристройка. В металлической пристройке в кафе произошло возгорание. На месте работают подразделения спасателей. Площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет", — рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Пожару присвоен 1 ранг сложности. Спасатели добавляют, что в металлической пристройке в кафе горели личные вещи и топливные брекеты на площади 5 кв.м. Пожар ликвидирован стволом Б от АЦ с включением звена ГДВС. Пострадавших нет.

Напомним, на станции метрополитена "Житомирская" в Киеве человеку стало плохо. Мужчина потерял сознание и не дышал. К сожалению, он умер в карете скорой помощи.

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