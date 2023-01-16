Американцы начали тренировку украинских военных в Германии – генерал Милли

Соединенные Штаты Америки приступили к тренировкам украинских военных на полигоне Графенвер в Германии.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет AP.

Милли заявил, что 16 января планирует посетить немецкий полигон, чтобы лично ознакомиться с программой.

По его словам, на полигоне проходят тренировки около 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, обучение для них будут продолжаться в течение следующих пяти-восьми недель.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели способность успешно защищать свою страну", – подчеркнул Милли.

В Германии есть полный комплект оружия и оборудования, которое необходимо для таких тренировок.

Милли планирует провести неделю в Европе, встретиться с европейскими коллегами, пересмотреть процесс тренировки, наблюдать за логистическими узлами, через которые Украина поставляет оружие, и принять участие в конференции по планированию, в которой примут участие союзники по НАТО и украинские военные.

Общевоенная подготовка США направлена на отточку навыков украинских войск, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или отражению новых российских атак. Они научатся лучше перемещать и координировать свои подразделения размером изо рта и батальон в бою, используя комбинированные артиллерийские, бронетанковые и наземные силы.

Военные учения ВСУ

США планируют обучать около 500 украинских военнослужащих ежемесячно на полигоне Графенвер в Германии. Учеба будет включать работу в классе и полевую работу.

225 украинских военных также прибыли на обучение в Испанию. 20 из них будут изучать работу с зенитно-ракетными комплексами HAWK на военной базе Эль-Коперо.

Украинские уже скоро приступят к тренировкам на противоракетной системе Patriot в Соединенных Штатах.

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