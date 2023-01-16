Американці розпочали тренування українських військових у Німеччині – генерал Міллі

Сполучені Штати Америки розпочали тренування українських військових на полігоні Графенвер у Німеччині.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, пише AP.

Міллі заявив, що 16 січня планує відвідати німецький полігон, щоб особисто ознайомитись із програмою.

За його словами, на полігоні проходять тренування близько 500 військовослужбовців Збройних сил України, навчання для них триватимуть протягом наступних п’яти-восьми тижнів.

"Ми хочемо, щоб українці мали здатність успішно захищати свою країну", – наголосив Міллі.

У Німеччині наразі є повний комплект зброї та обладнання, яке необхідно для таких тренувань.

Міллі планує провести тиждень у Європі, зустрітися з європейськими колегами, переглянути процес тренування, спостерігати за логістичними вузлами, через які Україні постачається зброя, і взяти участь у конференції з планування, в якій візьмуть участь союзники по НАТО та українські військові.

Загальновійськова підготовка США спрямована на відточення навичок українських військ, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи відбиття нових російських атак. Вони навчаться краще переміщати та координувати свої підрозділи розміром з роту та батальйон у бою, використовуючи комбіновані артилерійські, бронетанкові та наземні сили.

Військові навчання ЗСУ

США планують навчати близько 500 українських військовослужбовців щомісяця на полігоні Графенвер у Німеччині. Навчання включатиме роботу в класі та польову роботу.

225 українських військових також прибули на навчання до Іспанії. 20 з них вивчатимуться працювати із зенітно-ракетними комплексами HAWK на військовій базі Ель-Коперо.

Українські вже скоро почнуть тренування на протиракетній системі Patriot у Сполучених Штатах.

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