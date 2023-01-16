У Києві спалахнула сильна пожежа: горить ресторан (відео)

Біля метро Позняки вулицю затягнуло димом. Горить прибудова до кафе.
В Києві спалахнула сильна пожежа. Недалеко від станції метро "Позняки" в небо піднявся стовп диму. В соціальних мережах пишуть, що спалахнув генератор біля ресторану.
В ДСНС Києва нам підтвердили інформацію про пожежу.
"По вулиці Гришка, 10 горить одноповерхова металева прибудова. У металевій прибудові до кафе сталося загорання. На місці працюють підрозділи рятувальників. Площа пожежі встановлюється. Потерпілих не має", - розповіли сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.
Пожежі присвоєно 1 ранг складності. Рятувальники додають, що в металевій прибудові до кафе горіли особисті речі та паливні брекети на площі 5 кв.м. Пожежу ліквідовано стволом Б від АЦ з включенням ланки ГДЗС. Потерпілих немає.
Нагадаємо, на станції метрополітену "Житомирська" в Києві людині стало зле. Чоловік знепритомнів та не дихав. На жаль, він помер у кареті швидкої допомоги.
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