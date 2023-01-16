Звезде "Мстителей" Джереми Реннеру могут ампутировать ногу — СМИ

Голливудскому актеру, звезде "Мстителей" Джереми Реннеру могут ампутировать ногу.

Тревожные новости сообщил изданию Radar Online близкий к семье знаменитости источник.

В частности, актер, которого 1 января переехал ратрак, получил серьезную травму ноги. Джереми все еще находится в больнице. Родные Реннера опасаются, что он не сможет встать на ноги, а травма будет ему мешать нормально ходить.

"Джерем уже перенес две сложные операции. Но есть серьезные сомнения, что он когда-нибудь сможет снова нормально ходить — или вообще станет на ноги. Его близкие волнуются, что травма была настолько серьезной, что он не сможет двигаться так, как это было раньше, то есть если ему не ампутируют ногу вообще", — рассказал источник.

Джереми Реннер в больнице / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Напомним, Джереми Реннер получил серьезные травмы 1 января, когда убирал снег ратраком. Актер вылез из снегоуборочной машины, чтобы поговорить с родственником. Впрочем, транспортное средство вдруг начало ехать. Знаменитость попытался на ходу остановить машину, однако не справился, и ратрак переехал его. Звезду срочного госпитализировали в больницу. Впоследствии Джереми вышел на связь к поклонникам и рассказал, что его состояние постепенно стабилизируется.

Читайте также: