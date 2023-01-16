Зірці "Месників" Джеремі Реннеру можуть ампутувати ногу – ЗМІ

Голлівудському актору, зірці "Месників" Джеремі Реннеру можуть ампутувати ногу.

Тривожні новини повідомило виданню Radar Online близьке до сім'ї знаменитості джерело.

Зокрема, актор, якого 1 січня переїхав ратрак, отримав серйозну травму ноги. Джеремі все ще у тяжкому стані перебуває у лікарні. Рідні Реннера побоюються, що він не зможе встати на ноги, а травма заважатиме йому нормально ходити.

"Джеремі вже переніс дві складні операції. Але є серйозні сумніви, що він коли-небудь зможе знову нормально ходити — або взагалі стане на ноги. Його близькі хвилюються, що травма була настільки серйозною, що він не зможе рухатися так, як це було раніше, тобто якщо йому не ампутують ногу взагалі", - розповіла джерело.

Джеремі Реннер у лікарні / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Нагадаємо, Джеремі Реннер отримав серйозні травми 1 січня, коли прибирав сніг ратраком. Актор виліз зі снігоприбиральної машини, аби поговорити з родичом. Утім, транспортний засіб раптом почав їхати. Знаменитість спробував на ходу зупинити машину, однак не впорався, і ратрак переїхав його. Зірку термінового госпіталізували до лікарні. Згодом Джеремі вийшов на зв'язок до прихильників та розповів, що його стан поступово стабілізується.

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