Підрозділи ЗСУ тримають оборону в Соледарі і на підступах – Череватий

Ворог сконцентрував головний удар на Бахмутському напрямку, особливо в районі Соледара, де точаться бої, зазначили у Східному угрупованні ЗСУ.

Сили оборони України продовжують тримати оборону в Соледарі Донецької області та на підступах до міста.

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу".

"Схід України залишається головним напрямком удару удару агресора. Ворог сконцентрував головний удар на Бахмутському напрямку, особливо в районі Соледара, де точаться бої. Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому місті і на підступах", - повідомив він.

Зазначимо, російські загарбники вже наштампували і почали роздавати своїм військовим медалі "за взяття Соледара", попри те, що за українське місто все ще тривають бої.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Пригожину важливо захопити Донецьку область через власні інтереси. Олігарх нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині.

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