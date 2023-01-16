На Буковині за держзраду судитимуть "посадовицю ДНР"

Перед судом постане так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез".

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактами державної зради та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

Слідство встановило, що від 2016 року мешканка Донецької області підтримує ідеології так званої " ДНР" та добровільно погодилась обійняти посаду "заступниці голови адміністрації міста Торез".

"До 2019 року керувала справами так званої "адміністрації міста Єнакієво", згодом одержала підвищення – стала так званою "заступницею голови адміністрації міста Торез". Обіймаючи вказані посади жінка забезпечувала функціонування псевдодержавних органів "ДНР", а від вересня 2022 року, внаслідок анексії всієї території Донецької області, шляхом незаконного приєднання до РФ, жінка допомагає окупаційній владі здійснювати підривну діяльність проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.

А у Херсоні затримали зрадників, які "зливали" ворогу конспіративні бази Збройних сил України.

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