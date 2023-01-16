Російська ракета у Дніпрі вбила 39-річну матір та двох її доньок

Російська ракета, яку 14 січня влучила у житловий будинок у Дніпрі, вбила ще одну родину - 39 річну Оксану і двох її доньок - Лейлу (13 років) та Михайлину (3 роки).

Про це повідомляють знайомі родини у соцмережах.

"Оксану та двох її дівчаток знайшли під завалами, на превеликий жаль, вони загинули. Це велика трагедія для кожного дніпрянина", - йдеться у повідомленні.

Фото: із соцмереж

Зазначається, що жінка з дітьми мешкала на 5 поверсі, у момент обстрілу усі перебували у квартирі. Чоловік Оксани та молодшої доньки Лінкевич Євген працює вчителем фізкультури у 130 школі Дніпра. Його на момент влучання російської ракети у квартирі не було.

Фото: із соцмереж

Кого ще у Дніпрі вбила російська ракета

Нагадаємо, що 14 січня Росія обстріляла Дніпро. Ворожа ракета Х-22 влучила у дев'ятиповерхівку, зруйнувавши цілу секцію будинку та вбивши щонайменше 40 людей. Так, станом на 16 січня відомо, що у результаті російського ракетного удару загинула 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух. Про трагедію повідомили в соцмережах сестра загиблої та знайомі сім'ї. Серед загиблих - тренер з боксу Михайло Кореновський.

Загинули дві стоматологині – Ірина Саламатенко та Ольга Усова. Вони були волонтерками - надавали безкоштовну стоматологічну допомогу військовим, зокрема, їздили на Донбас лікувати українських бійців. Ольга зі своїм чоловіком виховували 8-річного сина, а її подруга Ірина — 6 річну дочку та 14-річного сина, пише dp.informator.ua.

Загинуло подружжя Ірина та Максим, які разом із двома дітьми пів року тому втекли із Нікополя, рятуючись від російських обстрілів. У момент вибуху 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на батьків біля будинку на вулиці. Наразі діти перебувають у лікарні.

Загинули і батьки врятованої дівчини Насті Швець.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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