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Діти біля будинку чекали батьків, коли стався вибух: у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Діти біля будинку чекали батьків, коли стався вибух: у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя

Ірина та Максим загинули в Дніпрі / Фото: irina_tolpegina_pm

Сім'я жила на восьмому поверсі у під'їзді, куди влучила ракета.

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці загинуло подружжя. Ірина та Максим разом із двома дітьми півроку тому втекли із Нікополя, який постійно обстрілює ворог.

Про трагедію розповіла дружина брата загиблого Валерія у себе в Instagram.

У момент вибуху 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на батьків біля будинку на вулиці. Наразі вони перебувають у лікарні.

Квартира, де жила сім'я / Фото: _m.valeriya_ / ©
Квартира, де жила сім'я / Фото: _m.valeriya_
Сім'я жила на 8 поверсі / Фото: _m.valeriya_ / ©
Сім'я жила на 8 поверсі / Фото: _m.valeriya_

"Саме в цьому домі, в цьому злощасному під'їзді жила сестра мого Антона. Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ. Діти вийшли на вулицю, коли клята бл*діна прилетіла прямо до них у дім", - розповіла родичка загиблих.

Станом на ранок 16 січня відомо про 35 загиблих у результаті російського ракетного удару по Дніпру, двоє із них - діти. 75 людей травмовано. Доля ще 35 мешканців будинку невідома, їх шукають під завалами понад добу. За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

Ірина та Максим загинули в Дніпрі / Фото: irina_tolpegina_pm / ©
Ірина та Максим загинули в Дніпрі / Фото: irina_tolpegina_pm

Серед постраждалих - 27 річна Катерина Зеленська. Жінка перебувала під завалами близько 20 годин. Її забрали до реанімації із сильним переохолодженням. Однорічного сина та чоловіка постраждалої понад добу шукають рятувальники.

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Дата публікації
Перегляди
4394
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