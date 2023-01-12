Працевлаштування за кордоном. Переваги та недоліки

Обмеження пропозицій ринку праці на батьківщині, зумовлене кризою в економіці, змушує тисячі наших співвітчизників перетворитися на трудових мігрантів та вирушати у сусідні країни Європи, наприклад у Польщу чи Нідерланди, у пошуку гідного заробітку.

В чому переваги та недоліки такого рішення? Як уникнути можливих ризиків при працевлаштуванні за кордоном без знання мови?

Працевлаштування за кордоном

Про працевлаштування за кордоном можна почути діаметрально протилежні відгуки: від гучних дифірамбів до суцільного негативу. Серед безумовних переваг успішного працевлаштування за кордоном:

можливість опанувати іноземну мову та розширити свою уяву про життя за кордоном — отже, це дуже цікавий життєвий досвід;

значно ширший перелік доступних вакансій — особливо серед тих, що не потребують певних навичок та високої кваліфікації;

значно вищий рівень заробітної плати, ніж на батьківщині.

Звичайно, певних «мінусів» теж не уникнути. Серед них:

психологічний та мовний бар’єр — протягом перших тижнів або місяців роботи;

зміна клімату — метеозалежним особам доведеться пережити акліматизацію;

високі ціни на товари першої необхідності, проїзд — отже часто реальна сума, що залишається після всіх витрат, виявляється меншою за очікувану;

не завжди є можливість працювати за спеціальністю.

Як уникнути непорозумінь, обійти шахраїв, та отримати бажаний заробіток? Вихід лише один — звертатися до агенцій з працевлаштування, що мають ліцензію на цей вид діяльності.

Як влаштуватися на роботу за кордоном?

Де пересічному українцю шукати агенцію з працевлаштування за кордоном? На перший погляд це так складно, адже навколо — безліч оголошень про просте працевлаштування та спокусливі заробітки. Але експерти застерігають довіряти першій ліпшій компанії, а, передусім, перевірити наявність державної ліцензії на цей вид діяльності. Окрім цього, при оформленні документів на працевлаштування, необхідно зробити наступні кроки:

перевірте реквізити агенції з працевлаштування;

дуже уважно перечитайте договір та попросіть пояснити незрозумілі формулювання;

зверніть увагу — договір має бути складений рідною мовою;

намагайтеся уникати «палаючих» вакансій — краще ознайомитися із стабільними, запланованими наборами від роботодавців;

перевірте, чи включено у договір дату отримання зарплатні.

В жодному разі не варто:

виходити на роботу, якщо договір ще не підписаний;

віддавати будь-кому оригінали ваших документів — виключно скани або ксерокопії.

Аби отримати легальну роботу за кордоном, запрошуємо до компанії ТОВ «Працевлаштування за кордоном», ліцензію якої ви можете перевірити за адресою на сайті Мінекономіки.

Компанія пропонує:

широкий спектр постійних та тимчасових вакансій, що зацікавлять працівників вищої та середньої ланки — за кордоном та в межах України;

послуги масового рекрутингу;

експрес набір персоналу для роботодавців.

Спеціалісти перевіреного агентства допоможуть у складанні резюме, нададуть інформацію про наявність вакансій, підготують до співбесіди з роботодавцем. Окрім цього, компанія надає широкий спектр послуг для роботодавців з підбору кадрів та підвищення ефективності роботи персоналу.

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