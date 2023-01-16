На місці ракетного удару в Дніпрі запах гару в перемішку із заспокійливими: доля 35 людей досі невідома

У Дніпрі другу добу триває рятувальна операція на завадах багатоповерхівки, в яку поцілила російська ракета. Сотні пошуковців працюють без перепочинку, сподіваючись знайти під завалами живих, йдеться в ТСН.

На місті трагедії запах гару перемішаний із заспокійливими. Людей навколо зруйнованого під’їзду дуже багато і усі виснажені. Рятувальники безупинну працюють вже другу добу. Періодично оголошують хвилини тиші, і вони тут найстрашніші, у перший день, бо було багато криків, а зараз - тому, що цих криків уже не чути.

Завали розбирають вручну, аби не завдати ще більших травм тим, ще може бути під ними живий.

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Загасити повністю рештки під’їзду змогли лише через добу. Горіння дуже ускладнювало рятувальникам роботу.

Навіть ті під’їзди, які встояли відселяють. Значна частина квартир повністю розбитті, без вікон та дверей. Міськрада запропонувала постраждалим житло, готові були приймати людей і школи та притулки, однак більшість роз’їхались по родичах.

У очах тих, хто вижив невимовний біль. “Я була під стінкою, все літало по квартирі, все розбите, вікна з рамами, телевізор літав по квартирі. Такої кількості скла, я ніколи не бачила. Все обличчя моє було в дрібному склі, тільки Всевишній врятував мене”, - переконана мешканка будинку Лідія.

До лікарні звернулися 75 поранених. У когось травми легкі травми, але понад 40 людей шпиталізували, семеро з них - діти. Найтяжча дівчинка, якій дев’ять років, за її життя борються лікарі. “З важким ушкодженнями, з мінно-вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом двух стегон дуже важкий, осколкове поранення правої гомілки. Стан дитини дуже важкий, за рахунок шоку, крововтрати, больового синдрому”, - констатують медики.

“Серед усіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступеню хворих, але четверо хворих в тяжкому стані, вони перебувають у реанімаційному відділенні. На жаль, з пацієнтів не вдалось врятувати”, - розповідає заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Олексій Григорук.

Кількість загиблих під час удару по будинку у спальному районі Дніпра зростає чи не щогодини. Вже сягнула 35, серед них - двоє людей.

Світлина молодої дівчини, що сиділа на руїнах будинку, облетіла Мережу. Коли її врятували вона нічого не знала про батьків. Вчора стало відомо, що вони загинули.

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