На месте ракетного удара в Днепре запах гари в перемешку с успокаивающими: судьба 35 человек до сих пор неизвестна

В Днепре вторые сутки идет спасательная операция на помехах многоэтажки, в которую попала российская ракета. Сотни поисковиков работают без передышки, надеясь найти под завалами живых, говорится в ТСН.

На городе трагедии запах гари перемешан с успокаивающими. Людей вокруг разрушенного подъезда очень много и все истощены. Спасатели непрерывно работают уже вторые сутки. Периодически объявляют минуты тишины, и они здесь самые страшные, в первый день, потому что было много криков, а сейчас - потому, что эти крики уже не слышны.

Завалы разбирают вручную, чтобы не нанести еще больших травм тем, что еще может быть под ними жив.

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Потушить полностью остатки подъезда смогли только через сутки. Горение очень усложняло спасателям работу.

Даже те подъезды, которые устояли, отселяют. Значительная часть квартир полностью разбита, без окон и дверей. Горсовет предложил пострадавшим жилье, готовы были принимать людей и школы и приюты, однако большинство разъехались по родственникам.

В глазах выживших невыразимая боль. “Я была под стенкой, все летало по квартире, все разбито, окна с рамами, телевизор летал по квартире. Такого количества стекла я никогда не видела. Все лицо мое было в мелком стекле, только Всевышний спас меня», – убеждена жительница дома Лидия.

В больницу обратились 75 раненых. У кого травмы легкие травмы, но более 40 человек госпитализировали, семеро из них — дети. Самая тяжелая девочка, которой девять лет, за ее жизнь борются врачи. “С тяжелыми повреждениями, с минно-взрывной травмой, сотрясение головного мозга, перелом двух бедер очень тяжелый, осколочное ранение правой голени. Состояние ребенка очень тяжелое, за счет шока, кровопотери, болевого синдрома”, — констатируют медики.

Среди всех пострадавших больше всего средней и легкой степени больных, но четверо больных в тяжелом состоянии, они находятся в реанимационном отделении. К сожалению, из пациентов не удалось спасти», – рассказывает заместитель директора областного департамента здравоохранения Алексей Григорук.

Количество погибших при ударе по дому в спальном районе Днепра растет почти каждый час. Уже достигло 35, среди них — два человека.

Фотография молодой девушки, сидевшей на руинах дома, облетела Сеть. Когда ее спасли, она ничего не знала о родителях. Вчера стало известно, что они погибли.

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