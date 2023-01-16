Доля 30 мешканців, зруйнованої ракетою багатоповерхівки в Дніпрі, досі невідома: як триває рятувальна операція

На місті влучання ракети у багатоповерхівку, на хоча б якісь звістки чекають рідні зниклих.

У Дніпрі триває розбір завалів на місці під’їзду, який у суботу знесла ракета російських терористів. Врятувати вдалося 39 мешканців будинку, шестеро з них - діти. Вже 30 загиблих, серед них - 15-річна дівчинка. 75 поранених і понад тридцять людей, доля яких досі невідома. Без житла - сотні людей, адже 72 квартири повністю зруйновані, пошкоджених - утричі більше, йдеться в ТСН.

Російська ракета поцілила в багатоповерхівку о пів на четверту дня суботи, 14 січня, і вмить зруйнувала цілий під'їзд. Він просто склався, ховаючи під собою людей. Того ж вечора завали розбирали понад сотню рятувальників, та звичайні містяни, які взялись допомагати. У хвилини тиші були чути крики людей.

За рятувальною операцією спостерігав Сергій, який щойно приїхав з Бахмута, де втратив руку, а нині лікується у шпиталі. Під завалами його дружина та діти, він рвався допомагати рятувальникам, та його не пустили. “Дружина і з двома дітьми і вагітна плюс. Сподіваюся, що живі, якщо я дружину втрачу, я не знаю як мені далі бути”, - каже чоловік.

Лілія чекає, аби забрати хоч якісь речі. Вони були не у квартирі, а на вулиці - це і врятувало. Її чоловік одразу побіг допомагати розбирати завали. “Такий вибух і я розумію, що це ось тут, я не допускала, що це наш будинок. Забрали документи, стоїмо, чоловік пішов щось там допомагати”, - каже жінка.

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На місце трагедії з’їхались сотні мешканців Дніпра. Чоловіки голіруч розтягували згорілі автівки, аби розчистити дорогу для спецтехніки. Розбирали уламки, аби рятувальникам скоріше дістатись до потерпілих.

В мерії вже встановили: у будинку на момент трагедії було понад тисячу мешканців. Точну кількість тих, хто під завалами, не знає ніхто, тому тут працюють і вдень і вночі. Вже по обіді наступного дня з під руїн дістають живою жінку. Як повідомили лікарі, окрім травм у неї ще й сильне переохолодження, температура тіла - 31 градус. Медики борються за її життя.

З перших хвилин після вибуху поруч із будинком чатує молодий чоловік, ракета влучила у дім коханої, тож примчав на місце. “Я одразу ж з машини вхопив аптечку і побіг сюди, тут було дуже багато поранених людей. Багато тих, кого затисло бетонними перекриттями та частинами будівлі. За кілька хвилин вдалось дістати чоловіка та літню жінку, які були не дуже сильно завалені”, - каже Антон.

Квартира його дівчини була на восьмому поверсі. “Їхня квартира там, де зараз видно сіре небо”, - показує чоловік.

Кохану Антона нині рятують лікарі, а от її бабусю досі не зайшли. “Під час вибуху вона була в своїй кімнаті за ноутбуком, після вибуху її затисло, по інший бік цієї будівлі. Перекриття, на якому вона була, впало з 8 на землю”, - розповідає він.

Тут і досі десятки людей чекають звістки про своїх рідних. Водночас мешканці зносять на місце трагедії іграшки та квіти. Готелі, шелтери та навіть дитячі садочки запропонували мешканцям будинку притулок. Утім, поки більшість пожильців поїхала до родичів.

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