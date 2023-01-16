Три знаки зодіаку, яким сьогодні пощастить у справах

День сприятливий для будь-яких – навіть найважливіших і найсерйозніших – починань, і це стосується різних сфер життя – від професійної до особистої. Втім, не гірше складатиметься все і у тих, хто вирішить завершити старі, розпочаті раніше справи – їх вдасться завершити набагато легше і швидше, ніж будь-коли.

Сьогодні, 16 січня, сприятливі умови для роботи складуться у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо пощастить у справах.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – не найпрацелюбніші представники зодіаку, зазвичай вони бажають такої роботи, щоб менше роботи. І сьогодні їм із цим пощастить: усі фактори, необхідні для успіху в розпочатій ними справі, найвищі сили – чи зірки – буквально подарують їм. А представникам знака залишиться лише вислуховувати схвалення від керівництва.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці дуже люблять, коли в їхньому домі чисто й затишно, але чого вже тут гріха таїти – терпіти не можуть щось для цього робити. Однак сьогодні все, схоже, станеться з точністю до навпаки: вони знайдуть алгоритм дій, який дозволить їм упоратися з домашніми клопотами швидко і без емоційних втрат. Ба більше, від процесу прання, прибирання і приготування вони – несподівано для себе – отримають задоволення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, як головні трудоголіки зодіаку, на своїй роботі завжди зациклені, і сьогоднішній день у цьому сенсі винятком із правила не стане. З однією лише різницею: їм не доведеться працювати над черговим проєктом довго й завзято – навпаки, все складеться ніби саме собою, без особливих зусиль з боку представників знака. Отже, вони зможуть одразу взятися до нового – ще перспективнішого – проєкту.

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