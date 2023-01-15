16 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 16 січня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Гордія. Жив він наприкінці III століття, був сотником римського війська і походив з Каппадокійського міста Кесарія. Одного разу вирішив він скласти свої повноваження і поїхати жити в пустелю, щоб там подвизатися. Якось почув він, що в місті почали гоніння християн. Тоді з'явився Гордій на свято на честь язичницького бога Марса, почав проповідувати християнство і навіть знищив ідола.

Начальник наказав його схопити і жорстого мучити. Однак Гордій був непохитним, а тому начальник змінив свій гнів на милість, однак почав вмовляти святого зректися християнства. На що отримав негативну відповідь. Тоді повели Гордія на страту. Перед смертю він сказав, що перед Господом відречеться від тих людей, які відреклися самого Гордія. Після цього його стратили мечем.

На честь святого 16 січня святкують народне свято Гордія.

Прикмети 16 січня

Народні прикмети 16 січня / Фото: Pexels

навколо місяця коло — скоро будуть сильні морози;

на деревах іній — погода буде сухою та ясною;

заметіль означає, що будуть добре роїтися бджоли;

по небу пливуть хмари на хуртовину.

Що завтра не можна робити

Церква категорично забороняє цього дня пишатися чимось чи хвалитися своїми ділами. Кажуть, що інакше прийде святий Гордій і все у вас забере. Також краще не прибирати у будинку, особливо забороняється підмітати підлогу, бо можна "вимести" за поріг своє щастя.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що цього дня потрібно звертатися до знахарки, щоб вилікуватися від пристріту чи інших недуг. Однак дуже важливо бути обережним, тому що вигнаний біс може оселитися в домашню тварину. Щоб цього не сталося, намагалися 16 січня прибрати в хліві, добре погодувати худобу. А також годували страви із сиру, тому що вірили, що вони принесуть щастя в оселю.

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