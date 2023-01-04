Коли Водохреще 2023 року: що символізує цей день, традиції та обряди

Хрещення Господнє — останнє зі свят різдвяного циклу. Цього дня віряни святкують здійснення Таїнства Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Що потрібно робити на Водохреще та які традиції існують — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щорічно в січні віряни святкують останнє велике свято різдвяного циклу, яке завершує Святки (12 днів Коляди між Різдвом та Водохрещем) — Хрещення Господнє. Його ще в народі називають Йордана або Водохреще. Цього дня вшановується Таїнство хрещення, яке Ісус Христос здійснив у віці 30 років на річці Йордан. Тому вода на свято вважається священною, вона здатна очищати тіло та душу від хвороб чи гріхів. А ще українці полюбляють купатися йього дня в ополонці.

Коли святкуємо Водохреще 2023 року

У всіх християнських конфесіях Хрещення Господнє має одну дату — 6 січня. Однак дехто святкує за григоріанським календарем, а інші за старим стилем (юліанським календарем). За останнім Водохреще припадає на 19 січня. 2023 року це буде четвер.

Йордана, Водохреще або Хрещення Господнє: історія свята

Це народно-релігійне свято, яке стало надзвичайно популярним серед українців. З ним пов'язують здійснення Таїнства хрещення Ісусом Христом, яке відбулося на річці Йордан (звідки походить одна з назв свята), коли Спасителю було 30 років.

В Біблії описано, що під час хрещення на Христа зійшов з небес Святий Дух, який мав вигляд голуба. А тоді пролунав Божий Голос. Через це в народі свято також часто називають Богоявленням.

Багато людей на Водохреще намагаються зануритися в ополонку. Здавна вірили, що вода має цілющу силу саме 19 січня. Вона може лікувати від недуг: як фізичних, так і духовних.

Віряни та священники йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки, яка є символом річки Йордан. Священник освячує воду, занурюючи триразово в неї хрест, запалюючи вогонь і промовляючи слова молитви. Після цього всі, хто бажає очиститися, можуть тричі зануритися в освячену воду з головою, хрестяться та промовляють про себе молитовні слова.

Сенс цього обряду полягає в тому, що віряни готові піти за Ісусом, приймають хрещення та християнську віру. Хоча занурення у воду більше традиція, аніж необхідність. Адже всі віряни після освячені води набирають собі її у пляшечки та зберігають протягом всього року. Кажуть, така вода лікує від будь-яких хвороб.

Водохреще в Україні: що потрібно робити

Водохреще в Україні 2023 року / Фото: pixabay.com

Напередодні свята, 18 січня, традиційно українці збираються за столом для останнього Святвечора. В народі його ще називають "Голодна кутя". Впродовж всього дня віряни тримають суровий піст, нічого не їдять, лише п'ють воду. А сідати за стіл можна лише після того, як на небі з'явиться перша вечірня зірка. На стіл ставлять лише пісні страви, зокрема кутю, вареники з капустою, узвар, рибу тощо.

Вода на Водохреще символізує очищення та початок життя. Тому віряни набирають її після освяченя та зберігають вдома. Йорданську воду прийнято зберігати подалі від очей, за іконами. Цікаво, що така вода не псується протягом всього року.

Набрати освяченої води також можна в церкві. Традиційно у водоймі поблизу храма вирубується ополонка у вигляді хреста. Цей же хрест встановлюють над нею та обливають червоним відваром з буряка. Це — символ крові. Для вірян від Йордана починається Весільний сезон, який триває аж до Великого посту.

В Україні тісно переплелися язичницькі та християнські вірування. Тому в ніч проти Водохреща дівчата традиційно ворожили. Зазвичай прагнули дізнатися ім'я судженого. Церква засуджує ці ритуали, однак в народі вірили, що саме в цей період ворожіння мають найбільшу силу.

Зранку 19 січня в храмах відбувається богослужіння. Після чого віряни йдуть до водойм, де і освячується вода.

Народні традиції на Водохреще: як святкували наші предки

Після водосвяття всі люди розходилися по домівках. Мати або старша дочка подавали на стіл святкову вечерю. Перед тим, як сідати за стіл батько діставав з-за ікони Божої Матері букет засушених васильків, мочив в освяченій воді, яку принесли з храму, кропив все в оселі, а потім і в господарстві. Потім брав шматок крейди, малював хрест на одвірках, дверях тощо.

Тоді батько сідав за стіл і могла за ним вже сісти вся родин. Перед їжею спочатку випивали ковток освяченої води, тому що вважалося, що вона має найбільшу силу саме тоді, коли її п'ють натщесерце.

Після вечері дівчата бігли до річки, щоб вмитися "йорданською" водою. Існувало народне повір'я, що тоді лице буде молодим та красивим. А на Гуцульщині до ополонки водили своїх дівчат хлопці.

Після Різдвяних свят попіл намагалися не викидати біля будинку, щоб не накликати пожежі. А ось в день Хрещення Господнього його виносили до річки і там висипали.

Народні прикмети

Народні традиції на Водохреще / Фото: pixabay.com

Дерева покриті інеєм, навесні в той самий день тижня (четвер, п'ятниця тощо) потрібно було вже садити ярову пшеницю.

Ясний день означає, що цього року добре вродить хліб.

Якщо ж небо хмарне, то і хліба не буде багато.

Як правильно пірнати в ополонку на Водохреще

Кандидатка медичних наук, сімейна лікарка Людмила Смоліна розповідає, що до такого потрібно готуватися заздалегідь. В ідеалі кілька місяців. Тільки в такому разі можна не зашкодити своєму здоров'ю.

Однак, навіть якщо вирішили пірнати незадовго до свята, все ж підготуватися необхідно. Почніть з контрастного душу вранці та ввечері, який повинен тривати не менше 5-10 хвилин. Щоб отримати результат, готуватися потрібно почати не пізніше, ніж за 2 тижні до свята. Також загартовуйтесь холодною водою. Вирішити пірнути в день освячення — погана ідея. Це може негативно вплинути на здоров'я.

Існують і протипоказання до купання в ополонці:

знижений чи підвищений артеріальний тиск;

хронічні захворювання;

хвороби серця.

Також не слід пірнати вагітним жінкам чи під час підвищенної температури тіла.

За словами Смоліної, пірнати потрібно швидко і не залишатися в холодній воді надто довго. А зігрітися після цього можна за допомогою теплого чаю. Також варто взяти з собою теплий халат чи рушник, який допоможе підняти температуру тіла відразу після купання.

А ось алкоголь вживати не варто. Лікарка каже, що так людина лише швидше замерзне. Алкоголь розширює судини лише тимчасово. А коли вони розширюються, то віддають тепло. А ще можна втратити дійсність і не розуміти, як довго тіло перебуває в холодній воді.