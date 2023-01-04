Когда Крещение 2023 года: что символизирует этот день, традиции и обряды

Крещение Господне – последний из праздников рождественского цикла. В этот день верующие празднуют совершение Таинства Крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Что нужно делать на Крещение и какие традиции существуют — читайте в материале ТСН.ua.

Ежегодно в январе верующие празднуют последний большой праздник рождественского цикла, который завершает Праздники (12 дней Коляды между Рождеством и Крещением) — Крещение Господне. Его еще в народе называют Иордана или Крещение. В этот день почитается Таинство крещения, которое Иисус Христос совершил в возрасте 30 лет на реке Иордан. Поэтому вода в праздник считается священной, она способна очищать тело и душу от болезней или грехов. А еще украинцы любят купаться в этот день в проруби.

Когда празднуем Крещение 2023 года

Во всех христианских конфессиях Крещение Господне имеет одну дату – 6 января. Однако некоторые празднуют по григорианскому календарю, а другие по старому стилю (юлианскому календарю). По последнему Крещению приходится на 19 января. В 2023 году это будет четверг.

Иордана, Крещение или Крещение Господне: история праздника

Это народно-религиозный праздник, который стал очень популярным среди украинцев. С ним связывают совершение Таинства крещения Иисусом Христом, которое произошло на реке Иордан (откуда происходит одно из названий праздника), когда Спасителю было 30 лет.

В Библии описано, что во время крещения на Христа сошел с небес Святой Дух, имевший вид голубя. А потом раздался Божий Голос. Поэтому в народе праздник также часто называют Богоявлением.

Многие люди на Крещение пытаются погрузиться в прорубь. Издавна верили, что вода имеет целебную силу именно 19 января. Она может лечить от недугов: как физических, так и духовных.

Верующие и священники идут к заранее прорубленной проруби, которая является символом реки Иордан. Священник освящает воду, погружая троекратно в нее крест, зажигая огонь и произнося слова молитвы. После этого все желающие очиститься могут трижды погрузиться в освященную воду с головой, крестятся и молвят о себе молитвенные слова.

Смысл этого обряда состоит в том, что верующие готовы последовать за Иисусом, принимают крещение и христианскую веру. Хотя погружение в воду больше традиция, чем необходимость. Ведь все верующие после освященной воды набирают себе ее в бутылочки и хранят в течение всего года. Говорят, что такая вода лечит от любых болезней.

Крещение в Украине: что нужно делать

Крещение в Украине в 2023 году / Фото: pixabay.com

В канун праздника, 18 января, традиционно украинцы собираются за столом для последнего Сочельника. В народе его еще называют "Голодная кутья". В течение всего дня верующие держат суровый пост, ничего не едят, только пьют воду. А садиться за стол можно только после того как на небе появится первая вечерняя звезда. На стол ставят только постные блюда, в частности кутью, вареники с капустой, компот, рыбу и т.д.

Вода на Крещение символизирует очищение и начало жизни. Поэтому верующие набирают ее после освящения и хранят дома. Иорданскую воду принято хранить подальше от глаз, за иконами. Любопытно, что такая вода не портится в течение всего года.

Набрать освященную воду можно в церкви. Традиционно в водоеме вблизи храма вырубается прорубь в виде креста. Этот же крест устанавливают над ней и обливают красным отваром из свеклы. Это символ крови. Для верующих от Иордана начинается свадебный сезон, который длится вплоть до Великого поста.

В Украине тесно переплелись языческие и христианские верования. Поэтому в ночь на Крещение девушки традиционно гадали. Обычно стремились узнать имя суженого. Церковь осуждает эти ритуалы, однако в народе верили, что именно в этот период гадания обладают наибольшей силой.

Утром 19 января в храмах проходит богослужение. После чего верующие идут к водоемам, где и освящается вода.

Народные традиции на Крещение: как праздновали наши предки

После водосвятия все люди расходились по домам. Мать или старшая дочь подавали на стол праздничный ужин. Перед тем, как садиться за стол отец доставал из-за иконы Божией Матери букет засушенных базилик, мочил в освященной воде, которую принесли из храма, кропил все в доме, а затем и в хозяйстве. Затем брал кусок мела, рисовал крест на дверях и т.п.

Тогда отец садился за стол и могла за ним уже сесть вся семья. Перед едой сначала выпивали глоток освященной воды, потому что считалось, что она обладает наибольшей силой именно тогда, когда ее пьют натощак.

После ужина девушки бежали к реке, чтобы умыться "иорданской" водой. Существовало народное поверье, что тогда лицо будет молодым и красивым. А на Гуцульщине в прорубь водили своих девушек ребята.

После Рождественских праздников пепел пытались не выбрасывать у дома, чтобы не навлечь пожара. А вот в день Крещения Господня его выносили в реку и там высыпали.

Народные приметы

Народные традиции на Крещение / Фото: pixabay.com

Деревья покрыты инеем, весной в тот же день недели (четверг, пятница и т.д.) пора было уже сажать яровую пшеницу.

Ясный день означает, что в этом году хорошо уродится хлеб.

Если же небо будет облачным, то и хлеба не будет много.

Как правильно нырять в прорубь на Крещение

Кандидат медицинских наук, семейный врач Людмила Смолина рассказывает, что к такому нужно готовиться заранее. В эталоне несколько месяцев. Только в таком случае можно не помешать своему здоровью.

Однако даже если решили нырять незадолго до праздника, все же подготовиться необходимо. Начните с контрастного душа утром и вечером, который должен занять не менее 5-10 минут. Чтобы получить результат, готовиться нужно начать не позднее чем за 2 недели до праздника. Также закаляйтесь холодной водой. Решить нырнуть в день освящения – плохая идея. Это может отрицательно повлиять на здоровье.

Существуют и противопоказания к купанию в проруби:

пониженное или повышенное АД;

хронические заболевания;

болезни сердца.

Также не следует нырять беременным женщинам или во время повышенной температуры тела.

По словам Смолиной, нырять нужно быстро и не оставаться в холодной воде слишком долго. Согреться после этого можно с помощью теплого чая. Также следует взять с собой теплый халат или полотенце, которое поможет поднять температуру тела сразу после купания.

А вот алкоголь употреблять не стоит. Врач говорит, что так человек только скорее замерзнет. Алкоголь расширяет сосуды только на время. А когда они расширяются, то отдают тепло. А еще можно потерять действительность и не понимать, как долго тело находится в холодной воде.