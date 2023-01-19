Канада вызвала посла России из-за ракетной атаки на Днепр

В Канаде возмущены жестокой атакой на мирных людей

Канада вызвала посла России в Оттаве, чтобы выразить ему свое неприятие бесчеловечной атаки на мирных жителей Днепра.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Reuters.

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"Мы продолжим душить российский режим скоординированными санкциями и продолжим противостоять российской лжи фактами", – заявила Жоли.

Также это заявление поддержал глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, присутствовавший на выступлении канадской коллеги.

Напомним, ранее сообщалось, что после террористического ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре стихийные мемориалы у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко заметили в нескольких городах РФ — в частности, в Санкт-Петербурге, Омске и Краснодаре.

Кроме того, мы ранее информировали, что журналисты дозвонились российскому военному, причастному к удару в Днепре.

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