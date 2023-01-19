Канада викликала посла Росії через ракетну атаку на Дніпро

У Канаді обурені жорстокою атакою на мирних людей

Канада викликала посла Росії в Оттаві, щоб висловити йому своє несприйняття нелюдської атаки на мирних жителів Дніпра.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Reuters.

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"Ми продовжимо душити російський режим скоординованими санкціями і продовжимо протистояти російській брехні фактами", - заявила Жолі.

Також цю заяву підтримав голова міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який був присутній на виступі канадської колеги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після терористичного ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі, стихійні меморіали біля пам'ятника українському поетові Тарасові Шевченку помітили у кількох містах РФ — зокрема, у Санкт-Петербурзі, Омську та Краснодарі.

Крім того, ми раніше інформували, що журналісти додзвонилися російському військовому, причетному до удару в Дніпрі.

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