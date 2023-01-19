Три знака Зодиака, которые сегодня могут решить давнюю проблему

День, который астрологи считают загадочным и даже мистическим, поскольку он несет знания, открывающие глаза на процессы и события, которые до сих пор считались непостижимыми с логической и материалистической точки зрения. На них удастся посмотреть по-новому, что даст возможность решить давно существующие и, казалось бы, безнадежные проблемы.

Сегодня, 19 января, избавиться от давней проблемы смогут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них решить ее особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, находясь под влиянием негативных эмоций, легко ссорятся и очень трудно мирятся с людьми. На их счету всегда находится как минимум два-три застарелых конфликта, которые они и рады бы разрешить, но не знают, как это сделать. Можно сказать, что сегодня им повезет: обстоятельства сложатся таким образом, что конфликт исчерпает себя сам – без каких-либо усилий с их стороны.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы уже довольно долгое время находятся на распутье: они никак не могут решить, как им строить свою жизнь дальше, поскольку ни один из двух вариантов, которые они рассматривают, им не подходит. Сегодня вполне может случиться то, чего представители знака никак не ожидают: может появиться третий, который устроит даже самых придирчивых из них – останется только следовать подсказкам судьбы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые, как известно, не только умеют, но и любят работать, с некоторых пор находятся в профессиональном тупике – они не понимают, как им решить проблему, которая мешает им двигаться дальше. Обстоятельства нынешнего дня покажут, что они беспокоились напрасно: представителям знака удастся найти ответ на важный вопрос, а он, в свою очередь, поможет им решить надоевшую проблему.

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