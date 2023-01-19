Астрологический прогноз на 19 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда тайное становится явным, а люди получают ответы на самые, казалось бы, непостижимые и загадочные вопросы. Нельзя ни о чем волноваться – эмоциональные всплески с большой долей вероятности приведут к неожиданным – и не самым приятным – последствиям. Активные действия – особенно профессионального свойства – приветствуются, поскольку могут принести важные результаты – в том числе и финансовые.
Символ дня: парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: ультрамарин, индиго, берлинская лазурь.
Счастливые камни дня: аметист, изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.
Болезни дня: велика вероятность проблем с плазмой и кровью, поэтому сдавать последнюю не рекомендуется.
Питание дня: питание нынешних лунных суток должно быть разнообразным, но умеренным. Следует отказаться от картофеля и цитрусовых.
Стрижка дня: день на редкость благоприятен для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют волшебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в самом скором времени.
Табу дня: необходимо опасаться сквозняков, нельзя пить холодную воду.
Ангел-хранитель дня: Гасар – исполняет заветные мечты.
Афоризм дня: "В любой загадке таится энергия, и тот, кто ищет ответ, этой энергией питается" (Джон Фаулз).
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