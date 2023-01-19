Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 19 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 19 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда тайное становится явным, а люди получают ответы на самые, казалось бы, непостижимые и загадочные вопросы. Нельзя ни о чем волноваться – эмоциональные всплески с большой долей вероятности приведут к неожиданным – и не самым приятным – последствиям. Активные действия – особенно профессионального свойства – приветствуются, поскольку могут принести важные результаты – в том числе и финансовые. 

Символ дня: парусник. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: ультрамарин, индиго, берлинская лазурь.

Счастливые камни дня: аметист, изумруд, адуляр.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже. 

Болезни дня: велика вероятность проблем с плазмой и кровью, поэтому сдавать последнюю не рекомендуется. 

Питание дня: питание нынешних лунных суток должно быть разнообразным, но умеренным. Следует отказаться от картофеля и цитрусовых. 

Стрижка дня: день на редкость благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют волшебную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в самом скором времени. 

Табу дня: необходимо опасаться сквозняков, нельзя пить холодную воду. 

Ангел-хранитель дня: Гасар – исполняет заветные мечты. 

Афоризм дня: "В любой загадке таится энергия, и тот, кто ищет ответ, этой энергией питается" (Джон Фаулз). 

Читайте также: 

Купаться или не купаться на Крещение: материал, который может спасти ваше здоровье

Купаться или не купаться на Крещение: материал, который может спасти ваше здоровье

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
137
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация