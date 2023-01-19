На Тайване рассказали, когда ожидают вторжения Китая

Китайское руководство не может изменить плохую экономическую ситуацию внутри страны, поэтому будет пытаться создать кризис снаружи

Власти Тайваня ожидают, что Китай вторгнется на остров в 2027 году.

Об этом заявил Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает Sky News.

Он отметил, что в 2027 году китайский лидер Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок и для того чтобы отвлечь население от внутренних проблем, он может устроить войну на Тайване.

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"Для меня 2027 год – это год, которого мы должны опасаться", – сказал он.

Он отметил, что у Китая начались серьезные проблемы с экономикой.

"Если в течение своих предыдущих трех сроков Си Цзиньпин не может заявить ни о каких достижениях в должности, ему, возможно, придется подумать о чем-то другом, что он может назвать своим достижением или своим наследием", — сказал Джозеф Ву.

Дипломат отметил, что китайское руководство не может изменить ситуацию внутри страны, поэтому будет пытаться создать кризис снаружи.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайвань сообщил о самом большом вторжении Китая в зону ПВО.

Также мы информировали, что в Китае заявили о желании улучшить отношения с США.

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