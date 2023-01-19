Кроме танков Британия передаст Украине 200 единиц бронетехники — МИД

Британия будет быстрее продвигаться в вопросе предоставления Украине новых вооружений

Вместе с танками Challenger 2 Великобритания направит для украинских военных 200 единиц бронетехники, которая поможет оградить страну от российских захватчиков.

Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли во время его визита в Канаду, передает РБК-Украина.

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Дипломат заявил, что в будущем Британия будет быстрее продвигаться по предоставлению Украине новых вооружений.

"Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", – сказал Клеверли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада готовится передать Украине мощный пакет военной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна решила отправить в Украину тяжелое вооружение, включая танки, потому что нация должна дать президенту России Владимиру Путину "действительно четкое сообщение" о международной поддержке Киева.

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