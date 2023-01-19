Канада готовит для Украины мощный пакет военной помощи.

В новом пакете помощи от Канады будут бронемашины

Канада готовится передать Украине мощный пакет военной помощи по защите от российских захватчиков.

Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что в новый пакет помощи от Канады войдут бронемашины, очень необходимые украинским защитникам на фронте.

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"Это очень вовремя и весомо. Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", — сказал глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Международные партнеры и союзники должны сами определять, какое оружие они могут передать Украине. Таким образом, она прокомментировала условие канцлера Германии Олафа Шольца, который готов отправить в Украину немецкие танки Leopard 2, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Кроме того, мы ранее информировали, что на днях Штаты объявят об одном из самых больших пакетов военной помощи Украине. Однако "Абрамсов" там не будет.

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