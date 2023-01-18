В США настроены помочь Украине атаковать цели России в Крыму – NYT

В администрации Байдена полагают, что такой шаг Украины усилил бы ее позицию на любых предстоящих переговорах.

Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине может понадобиться сила для нанесения удара по российским целям в Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на несколько анонимных официальных лиц из США.

"В течение многих лет Соединенные Штаты настаивали на том, что Крым все еще является частью Украины. Однако администрация Байдена придерживалась жесткой линии после вторжения России в Украину, отказываясь предоставить Киеву необходимое оружие для нацеливания на Крымский полуостров, который Россия использует как базу для нанесения сокрушительных ударов. Теперь эта линия начинает смягчаться", – говорится в статье.

Американские чиновники рассказали, что после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена наконец-то начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила для удара по "российскому святилищу", даже если такой шаг увеличивает риск эскалации.

В администрации президента США пришли к выводу, что если украинская армия сможет показать России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, погасли опасения, что Кремль ответит на это применением тактического ядерного оружия.

Издание отмечает, что сейчас администрация Байдена рассматривает один из самых смелых своих шагов – помощь Украине атаковать Крым, который президент РФ Владимир Путин "рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую российскую славу".

В то же время президент США пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые ей понадобятся для атаки на российские объекты на полуострове.

Освобождение Крыма

Напомним, в начале января в представительстве президента Украины сообщили, что наступательные действия ВСУ приближаются к так называемому сухопутному коридору в Крым, и он уже находится на линии огня.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал весеннее серьезное контрнаступление ВСУ по всему фронту – от Крыма до Донбасса.

Буданов также заявлял, что Крым будет возвращен под контроль Украины комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

Крым удастся освободить до конца августа 2023 года – такой прогноз дал экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Украина освободит Крым до конца августа, но есть условия – Ходжес

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