Канада готує для України потужний пакет військової допомоги — Зеленський

У новому пакеті допомоги від Канади будуть бронемашини

Канада готується передати Україні потужний пакет військової допомоги для захисту від російських загарбників.

Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що у новий пакет допомоги від Канади ввійдуть бронемашини, які дуже необхідні українським захисникам на фронті.

Також читайте У США налаштовані допомогти Україні атакувати цілі Росії в Криму – NYT

"Це дуже вчасно й вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари. Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими”, - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Міжнародні партнери та союзники повинні самі визначати, яку зброю вони можуть передати Україні. Таким чином вона прокоментувала умову канцлера Німеччини Олафа Шольца, який готовий відправити до України німецькі танки Leopard 2, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Крім того, ми раніше інформували, що днями Штати оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні. Проте "Абрамсів" там не буде.

Читайте також: