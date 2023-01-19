Росія перекидає в Білорусь солдатів у залізничних цистернах - ЗМІ

Росія використовує залізничні цистерни для перевезення особового складу військових підрозділів до Білорусі. У такий спосіб росіяни вводять в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів.

Про це повідомляє білоруське видання “Наша Ніва” з посиланням на власні джерела.

Кількість випадків таких перевезень у виданні не уточнили. Невідомо також, чи транспортують російську військову техніку та боєприпаси до Білорусі таким же шляхом чи іншими подібними замаскованими способами.

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Отримана “Нашою Нівою” інформація про перекидання російських військ у залізничних цистернах свідчить про те, що масштаби російської військової присутності в Білорусі можуть бути більшими, ніж передбачалося раніше.

За останньою інформацією українських прикордонників, які відстежують ситуацію на території держави-сателіта РФ, у Білорусі станом на 16 січня перебувало 11 тисяч російських військових, але ця кількість постійно змінюється через ротацію у ЗС РФ.

Водночас голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що Україна не фіксує збільшення угруповань російських та білоруських військ на території РБ поблизу з кордонами України. Також наразі не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі.

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