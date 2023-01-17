Вторгнення окупантів з території Білорусі: розвідка Міноборони України оцінила ймовірність

У розвідці розповіли про певні маркери, за якими фахівці оцінюють ймовірність тієї чи іншої дії.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі заявив про певний механізм оцінки загрози вторгнення окупантів з території Білорусі.

Про це йшлося під час розмови Черняка з журналістами "Радіо Свобода".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що ймовірність вторгнення російських окупантів з території Білорусі найближчими тижнями залишається низькою:

"Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в Білорусі", – зазначив він.

За словами Черняка, наразі розвідка України не фіксує на території РБ ознак створення ударного угруповання.

"Російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", – заявив представник ГУР МО України.

Він також додав, що воєнна розвідка України відслідковує те, що відбувається на території білорусі, оскільки там є російські військові.

"Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено", – сказав Андрій Черняк.

Загроза нападу на Україну з території Білорусі: що відомо

Раніше військовий експерт Сергій Грабський заявляв, що повторний наступ на півночі України ворогу уже не вдасться. Передислокація окупантів у Білорусі відбувається повільно, що не свідчить про можливий сухопутний наступ на територію України в найближчі кілька місяців.

Також у розвідці розповіли, що поки небезпеки вторгнення з території Білорусі немає, але водночас фіксується нарощення сил.

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