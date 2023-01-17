Вторжение оккупантов с территории Беларуси: разведка Минобороны Украины оценила вероятность

В разведке рассказали об определенных маркерах, по которым специалисты оценивают вероятность того или иного действия.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии заявил об определенном механизме оценки угрозы вторжения оккупантов с территории Беларуси.

Об этом шла речь во время беседы Черняка с журналистами "Радио Свобода".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что вероятность вторжения российских оккупантов с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

"Существует определенный механизм оценки угроз, есть определенные маркеры, по которым мы оцениваем вероятность того или иного действия. Мы постоянно следим за любыми изменениями ситуации в Беларуси", – отметил он.

По словам Черняка, разведка Украины не фиксирует на территории РБ признаков создания ударной группировки.

Российская армия в Беларуси осуществляет нанесение ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных. ", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Он также добавил, что военная разведка Украины отслеживает происходящее на территории Беларуси, поскольку там есть российские военные.

"Нам приходится вести в Беларуси разведку – мы этого не скрываем. В случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены", – сказал Андрей Черняк.

Угроза нападения на Украину с территории Беларуси: что известно

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявлял, что повторное наступление на севере Украины врагу уже не удастся. Передислокация оккупантов в Беларуси происходит медленно, что не свидетельствует о возможном сухопутном наступлении на территорию Украины в ближайшие несколько месяцев.

Также в разведке рассказали, что пока опасности вторжения с территории Беларуси нет, но в то же время фиксируется наращивание сил.

Диктатор Александр Лукашенко цинично провозгласил "год мира" в своей стране и пожаловался на "милитаризацию Европы".

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