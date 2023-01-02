Россия и Беларусь снова продлили совместные военные учения

Вооруженные силы России и Беларуси продлили обучение региональной группировке войск так называемого Союзного государства по меньшей мере до 8 января.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Согласно опубликованному графику, обучение на белорусских полигонах с 2 января будут продолжаться:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 07.01;

Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;

Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 06.01;

Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 06.01;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 07.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 08.01;

Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

Мониторинговая группа сообщает, что общее количество продлений составило 36 недель (с 29 апреля 2022 г.).

"Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", — говорится в сообщении.

Угроза нападения из Беларуси

24 февраля российская оккупационная армия пошла в наступление на украинскую столицу с территории Белоруссии. Также с территории РБ постоянно обстреливают Украину ракетами. Самопровозглашенный президент Беларуси признал, что его государство принимает участие в войне против Украины.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что повторить наступление на севере Украины, как в конце февраля, россиянам уже не удастся. По его словам, передислокация армии РФ в Беларуси происходит медленно, что не свидетельствует о возможном сухопутном наступлении на территорию Украины в ближайшие несколько месяцев.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что в настоящее время опасности вторжения с территории Беларуси нет, но в то же время фиксируется наращивание сил.

Руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо посетовал на то, что Украина на границе взорвала мосты и заменяла все автомобильные и железнодорожные дороги.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично провозгласил "год мира" в своей стране и пожаловался на "милитаризацию Европы".

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