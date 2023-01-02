2-летний сын Анны Саливанчук серьезно заболел

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что ее 2-летний сын серьезно заболел.

Почти в 5 утра знаменитость поделилась в Instagram-stories, что у Никиты поднялась высокая температура, которую она не может сбить. По словам Саливанчук, ее сынишка дрожал.

Впоследствии Никите стало немного лучше, и он поел. Тем не менее, температура осталась высокой.

"Лучше бы я была больна. Невозможно смотреть, как детки страдают. У Никиты 39,9. Час не сбивалась температура, трясло сильно. И в конце стало немного легче. Температура не упала, но банан захотел", — поделилась Анна.

Сын Анны Саливанчук заболел / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, Анна Саливанчук сейчас вместе с сыновьями находится на отдыхе на западе Украины. Туда знаменитость отправилась еще в конце декабря. Однако когда актриса с сыновьями собиралась выезжать из Киева, произошел неприятный инцидент. Ее 7-летний сын Глеб застрял в лифте, и пришлось вызвать спасателей.

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