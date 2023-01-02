2-річний син Анни Саліванчук серйозно захворів

Акторка розповіла, як почувається Микита.
Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, що її 2-річний син серйозно захворів.
Майже о 5 ранку знаменитість поділилася в Instagram-stories, що у Микити піднялася висока температура, яку вона не може збити. За словами Саліванчук, її синочок тремтів.
Згодом Микиті стало трішки ліпше, і він поїв. Однак, температура залишилася високою.
"Краще б я була хвора. Неможливо дивитися, як дітки страждають. У Нікіти 39,9. Годину не збивалася температура, трусило сильно. І на кінець стало трішки легше. Температура не впала, але банан захотів", - поділилася Анна.
Нагадаємо, Анна Саліванчук нині разом із синами перебуває на відпочинку на заході України. Туди знаменитість вирушила ще наприкінці грудня. Однак, коли акторка із синами збиралася виїжджати з Києва, стався неприємний інцидент. Її 7-річний син Гліб застряг у ліфті, і довелося викликати рятувальників.
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